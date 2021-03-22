Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 21 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 21 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmıştı. Bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf 10'a 7 skoruyla ünlüler takımı oldu.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Gönüllüler takımında eleme adayının belirlendiği heyecanlı bir konsey yaşandı.

İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler eleme konseyinde isim yazdı. Hanzade ve Aleyna Çalışkan bu akşamın eleme adayı oldu. İki isim birden 4'er oy alarak birlikte aday çıktı.







