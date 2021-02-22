Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Şubat 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Şubat 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Şubat 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021, bu akşam 32. bölümüyle izleyici ile buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. Peki 21 Şubat 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 21 Şubat 2021 Survivor'da yaşananlar...

22 Şubat 2021, Pazartesi 00:33 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 21 Şubat 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar...

İlgiyle izlenen program Survivor'da ilk eleme adayı ünlülerden Yiğit olmuştu.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım gönüllüler oldu. Ada konseyine gelen ünlüler takımı, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Çağrı oldu.

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