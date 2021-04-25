Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Nisan 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Nisan 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Nisan 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021, pazar akşamı 77. bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. Peki 25 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...

25 Nisan 2021, Pazar 23:57 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 25 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu? İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 25 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşamın eleme adayı ünlüler takımından İlayda oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı gönüllülerden Aleyna Çalışkan olmuştu. Salı akşamı bir yarışmacı adaya veda edecek.

Survivor 78. bölüm fragmanı izle


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