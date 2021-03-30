Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mart 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mart 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mart 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021, pazartesi akşamı 58. bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ilk eleme adayı belli oldu. Peki 29 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...

30 Mart 2021, Salı 00:11 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 29 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte pazartesi akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 29 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. 

Birleşme partisi sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kaybeden takımın bir aday çıkardığı Survivor'da perşembe günü eleme heyecanı yaşanacak.

Survivor dokunulmazlık yarışmasında kaybeden takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı bir aday çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Gönüllüler takımının konseyinde isimleri 4'er kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan bu haftanın ilk eleme adayı oldu.


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