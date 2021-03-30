Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 29 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte pazartesi akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 29 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı.

Birleşme partisi sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kaybeden takımın bir aday çıkardığı Survivor'da perşembe günü eleme heyecanı yaşanacak.

Survivor dokunulmazlık yarışmasında kaybeden takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı bir aday çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Gönüllüler takımının konseyinde isimleri 4'er kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan bu haftanın ilk eleme adayı oldu.







