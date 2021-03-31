Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 30 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte salı akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 30 Mart 2021 akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. 30 Mart tarihli dokunulmazlık mücadelesinde kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununun ödülü ise MasterChef'in en iyi yarışmacılarının yapacağı yemekler oldu. Yemekler arasında; hanımağa çorbası, deniz mahsüllü arpa şehriyeli pilav, Samsun mantısı, hünkar beğendi, dana kuyruğu ve patates püresi, bademli kaymaklı baklava, astarlı sütlaç yer aldı.

Ünlüler takımı mağlubiyet sonrası aralarından eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da perşembe akşamı eleme heyecanı yaşanacak.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Bu akşamın eleme adayı ünlüler takımından Öykü oldu. Yarışmada ilk eleme adayları gönüllülerden takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu.