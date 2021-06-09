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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar dokunulmazlık için birbirleriyle kıran kıran mücadele etti. Bu akşam haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte, 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim ve ilk eleme adayı..

09 Haziran 2021, Çarşamba 23:00 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen detaylar..

Sevilen yarışma Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu akşam dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söyledi.

SURVİVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da salı günü akşamı elenen yarışmacı mavi takımdan Steven olmuştu.

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