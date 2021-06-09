Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen detaylar..

Sevilen yarışma Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu akşam dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söyledi.

SURVİVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da salı günü akşamı elenen yarışmacı mavi takımdan Steven olmuştu.



