12 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takımın ödülü ne alacak? Survivor 12 Şubat dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sürgün adasına giden isim kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 12 Şubat yemek ödülü ne oldu? Sürgün adasına kim gitti? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu ünlüler kazandı. Ünlüler hem ödülün sahibi hem de dokunulmazlığın sahibi oldu. Ada konseyinde Gönüllüler bir ismi Sürgün adasına gönderdi.

SURVİVOR 12 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takım çay makinesinden çay içecek, ayrıca sucuklu ve kaşarlı tost kazanacak. Ayrıca kazanan takıma 10 bin TL'lik hediye çeki verilecek.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ? - 12 ŞUBAT 2022

2022 Survivor All Star'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımı için konsey yeniden toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile sürgün kampına giden ilk eleme adayı Evrim Keklik oldu.