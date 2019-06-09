Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 90. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde her cumartesi günü olduğu gibi dokunulmazlık oyunu oynandı.Yarışmacıların kaderini belirleyen oyunda bir taraf galip gelerek büyük bir avantaj sağladı. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununa iyi başlayan taraf Siyah takımdı. Yarışmacılar zorlu parkuru geçip küpleri sırayla dizip atışlara geçti. Fakat Beyaz takım muhteşem bir performans göstererek oyunu 9-9'a kadar getirdiler. Bayrak yarışında kıran kırana mücadele sonrası en iyi atışı Nikos yaptı ve Beyazlar oyunu aldı.

SİYAH TAKIM BEYAZ TAKIMIN ADASINA AYAK BASTI

Adaların birleşme kararı sonrası beyaz takımla siyah takımın adadaki ilk karşılaşması görüntülere böyle yansıdı. Nikos ile Emre'nin diyalogları ise dikkat çekti.

Bora: Adalar birleşti. Söylediğimiz gibi Türkler buraya aşina çünkü daha önce burada yaşantıları oldu.

Nikos: Tam olarak nasıl yaşadığını merak ediyorum. Biraz anlatmıştı, yakından da görmek istiyorum. Hiçbir şey almadan gelmiş, sanırım bir bluz ve mont almış. Eşyalarının nerede olduğunu sordum, ormanda bir yerde kaybettiğini söyledi.