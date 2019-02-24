Survivor 2019'un 13. bölümü dün akşam ekrana geldi. Son bölümde yarışmacılar ödül oyunlarına ve dokunulmazlık oyununa çıktılar. Bir taraf dünkü oyunlarda daha üstündü ve göz doldurdu.

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın 13. bölümünün ilk oyunu erzak mücadelesi içindi. Yarışmacılar ellerinden geleni sahaya yansıttılar. Fakat Türkiye takımı daha konsantreydi ve 10'a 7'lik skorla mücadeleyi almayı bildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan doruktaydı. Her iki takım da ilk 6 oyunda kora kor bir performans sergilediler. Daha sonra Türkiye takımı büyük bir sıçrama gerçekleştirdi ve kritik oyunu 10'a 4 kazanmayı bildi.

TÜRK VE YUNAN YARIŞMACILAR BİRLİKTE MÜCADELE VERDİ

Survivor Türkiye Yunanistan 13. bölümde oynanan 2. ödül oyunu ilk olarak kızlar arasında oynandı. Türk ve Yunan yarışmacıların birlikte mücadele ettiği ödül oyununda kazanan isimler Katerina Dalaka ile Seda Ocak oldu. Erkekler arasındaki mücadele ise bugün verilecek.