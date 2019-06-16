Survivor'ın 95. bölümü dün ekranlardaydı. Enes Batur'un konuk olduğu son bölümde Siyah ve Beyaz takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkuru geçip 5 topu sepetlere atmaya çalıştı. Kora kor bir mücadele söz konusuydu. Oyun 9-8'e geldiğinde Katerina ile Afroditi karşı karşıya geldi. Katerina güzel bir performans sergileyip takımına puanı kazandırdı ve oyun 10'a 8 Siyah takımın galibiyeti ile tamamlandı.

ENES BATUR İDDİAYI KAZANDI MI?

Enes Batur, son bölümde Siyah takımdan Emre ile iddiaya girdi. Enes Batur parkuru 100 saniyede tamamladığı takdirde iddiayı kazanacaktı. Fenomen isim ilk etapta bunu başaramazken ikinci etapta başarılı performans sergiledi ve iddiayı kazandı. İddiayı kaybeden Emre'nin üzerinden ise buz dolu su döküldü.