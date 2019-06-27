Survivor 105. bölümünde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Finaller öncesi son dokunulmazlık oyununun ilk etabı zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Programı kaçıranlar şimdi "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusunu soruyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkuru geçip iki aşamalı küpleri devirmeye çalıştı. Oyunda kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Oyunun ortalarında Siyah Takım atağa geçti, sonlara doğru ise Beyaz takım üstündü. Fakat oyun 10'a 8 Siyah takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu öncesi mini eğlenceli bir hafıza oyunu gerçekleşti. Oyun sonunda gülen taraf bu sefer Beyaz takımdı.