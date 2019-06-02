Survivor'da 84. bölüm geride kaldı. Dün akşamki son bölümde yarışmacılar hem sembol hem de dokunulmazlık oyununa çıktılar. Yarışmayı kaçıranlar şimdi oyunları kimlerin kazandığını merak ediyor. İşte detaylar...

SURVIVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk mücadele Türk yarışmacılar arasında sembol oyunu mücadelesi yaşandı. Pakur kolaydı fakat atışlar yarışmacıları zorladı. Bu işi erkeklerde en iyi yapan yarışmacı Emre olurken kadınlarda sembolü kazanan isim Sude oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survıvor'da dünkü bölümde her sene eğlenceli anlar yaşatan denge oyunu oynandı. Yarışmacılar dönen tahtada birbirini havuza atmaya çalıştı. Mücadeleye Siyah takım daha iyi başladı ve öyle de devam ettirdi. Oyun sonunda skor 10'a 4 Siyah takım lehineydi.