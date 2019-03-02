'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' 'Survivor puan durumu ve SMS sıralaması belli oldu mu?'

'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' 'Survivor puan durumu ve SMS sıralaması belli oldu mu?' Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımından Kaan adaya veda etmişti. Survivor’ın takipçileri “Survivor Türkiye-Yunanistan’da hangi takım dokunulmazlık oyununu kazanacak?", “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?”, “Survivor Bora ve Hikmet tartıştı mı?”, "Türkiye-Yunanistan Survivor puan durumu ve oy sıralaması belli oldu mu?” sorularının cevabını merak ediyor. İşte 2 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun detayları…