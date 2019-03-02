'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' 'Survivor puan durumu ve SMS sıralaması belli oldu mu?'
Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımından Kaan adaya veda etmişti. Survivor’ın takipçileri “Survivor Türkiye-Yunanistan’da hangi takım dokunulmazlık oyununu kazanacak?", “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?”, “Survivor Bora ve Hikmet tartıştı mı?”, "Türkiye-Yunanistan Survivor puan durumu ve oy sıralaması belli oldu mu?” sorularının cevabını merak ediyor. İşte 2 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun detayları…
Survivor’da bu akşam Türkiye-Yunanistan takımlarının dokunulmazlık mücadelesi ekranlara gelecek. Bu hafta Türkiye takımından Bora ve Hikmet tartışması Survivor’a damgasını vuruyor. Survivor Türkiye takımı bu hafta Yunanistan takımı karşısında dokunulmazlık mücadelesini kazanmak için oynayacak.
Dokunulmazlık oyunu esnasında Survivor Bora ve Hikmet arasında tansiyon yükseliyor. Bora’nın Yunanistan takımı ile konuşması sırasında Hikmet’in araya girip müdahalesi olayın büyümesine sebep oluyor. Survivor Bora ve Hikmet neden tartıştı?
İşte Survivor’da 2 Mart Cumartesi yaşananlar…