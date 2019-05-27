Survivor'da 79. bölüm de geride kaldı. Yarışmanın son bölümünde iki heyecanlı oyun oynandı. İlki Türk yarışmacılar arasında iletişim oyunuydu. Diğeri ise Efsaneler ve Yeniler arasındaydı. Peki bu oyunlardan hangi takımlar galip geldi.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survıvor iletişim oyunları yarışmacıların moral ve motivasyonunu artıran önemli bir oyun... Dün yine erkekler ve kadın yarışmacılar iki gruba ayrıldı ve parkura çıktı. Oyun sonunda erkeklerde birinci olan isim Yusuf; kadınlarda birinci olan isim ise Sude oldu. Yusuf iletişim ödülüne Emre'yi layık görürken Sude ise Büşra'yı götürdü.

EFSANELER - YENİLER ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Efsaneler - Yeniler bir kez daha dün akşam karşı karşıya geldi. Yarışmada Nagihan büyük bir sakatlık yaşadı. Oyuna Yeniler mükemmel bir başlangıç yaptı. Efsaneler, Yenileri yakalamaya çalışsa da bu mümküm olmadı. Skor 10'a 7 Yenilerin lehineydi.