Survivor ekibi İstanbul’a geldi!

Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ekip KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Survivor Ersin Korkut nasıl sakatlandı?

Survivor 2020 yarışmasında performansıyla final adayları arasında yer alan Ersin Korkut talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Futbol maçı esnasında dizinden sakatlanan Korkut'un, MR sonuçları Türkiye'ye gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından Ersin Korkut'un Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşti.

Acun Ilıcalı'nın konseyde şoke eden ayrılığı açıklaması yarışmacılarda büyük üzüntüye neden oldu. Adada arkadaşlarıyla vedalaşan Ersin Korkut, Survivor yaşantısı son buldu.

Survivor Yunus Emre'den şoke eden iddia

Ersin Korkut'un talihsiz bir şekilde adaya veda etmesi herkesi çok üzdü. Ünlüler takımında yarışan Yunus Emre, Ersin'i Barış'ın sakatladığını iddia etti. İşte Yunus Emre'nin o sözleri; Ersin abi Barış'ın faulü yüzünden gitti buradan. Ben de futbol oynamayı bilmiyorum ama kimseye en ufak bir faulüm yok.

Kimseyi inceltecek, sakatlayacak şekilde kazanma hırsımızı ortaya koymadık. Ben bunu çok yanlış buluyorum karşısında 43 yaşında bir adama yaptığı bir hareket. Kendime yediremiyorum Ersin abinin bu şekilde gitmesine. Hırsım ikiye katlandı Barış'a karşı. Çok üzgünüm gerçekten.

'Kimi kırdıysam çok özür dilerim'

Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."

'Arkadaşlarımı bırakmak istemedim'

"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim."







