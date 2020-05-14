Magazin Survivor ekibi karantinada kalacakları yurda yerleşti

Survivor ekibi karantinada kalacakları yurda yerleşti

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Survivor ekibi karantinada kalacakları yurda yerleşti

Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı’nın ekibi, İstanbul’a döndü. Ekip, Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
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Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan, Survivor 2020 yarışma programının ekibi, saat 17.30’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a geldi. Ekip, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 14 günlük karantina için Maltepe’de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

5 otobüs ve yaklaşık 113 yolcunun bulunduğu ekibe polis araçları eşlik etti. Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı. Ekibin yurda yerleştirilmesi havadan görüntülendi.


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DHA

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