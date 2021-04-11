Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

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Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021, pazar akşamı 67. bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. Peki 11 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...

11 Nisan 2021, Pazar 23:46 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 11 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 11 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Gönüllüler aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı bu akşam Hanzade oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu.

Hanzade yaptığı açıklamada, "Çember zaten daraldı. Şu anki ismimin çıkmasına şaşırmıyorum. Açıkçası bir hayli istediğim bir pota olacak. Benim için sürpriz olmadı diyebilirim." dedi.

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