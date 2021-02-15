Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Oyunu kaybeden ünlüler takımı, konseyde bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı. Peki 14 Şubat 2021 tarihli Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte merak edilen detaylar...

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım gönüllüler oldu. Ada konseyine gelen ünlüler, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Çağrı oldu. Yarışmada ilk eleme adayı Doğan olmuştu.

Çağrı yaptığı açıklamada, "Acun ağabey açıkçası şaşırmadım. Bugün hissettim, gözlemledim yani. Arkadaşlarımın hareketlerinden anladım bunu. Her şeyin hayırlısı sonuçta halk karar veriyor. İnşallah kalırım" dedi.

Survivor 28. bölüm fragmanı izle







