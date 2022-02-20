Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışma Survivor 2022 All Star'da yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı..

Peki Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Şubat 2022 Survivor'da eleme adayı kim oldu? Bu akşam Sürgün adasına kim gitti?

İşte Survivor'a dair merak edilenler...

20 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile nlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele sonunda kazanan takım ünlüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı aralarından bir ismi seçmek zorunda kaldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında bu akşamın eleme adayı Yasin oldu. Oylama sonucunda Sürgün adasına giden ikinci isim Yasin oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı yine gönüllülerden Yunus Emre olmuştu.

ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı Atakan ile olarak, "Bir konuyu size açıklamam gerekiyor. Bu konu bir yarışmacımızla ilgili Atakan. Atakan'ın omzuyla ilgili detaylı bir şekilde sağlık ekibimiz incelemeler yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Tabii ki gündeme geldi. Sağlık ekibimiz Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük bir risk olacağını ve kendi sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaratabileceğini söyledi. Bu da şu demek oluyor: Tabii ki üzgünüz. Çok erken bir sakatlık. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor ve Atakan bugün itibarıyla Survivor All Star'a veda etti. Yarın vedalaşmaya gelecek" dedi.

İLK GÜN SAKATLANMIŞTI

Atakan Işıktutan, yedeklerden All Star'a katılmıştı. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı ilk günkü performansında omzu çıkarak sakatlanmıştı.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.

2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.