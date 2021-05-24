Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

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Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021, pazar akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki 23 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...

24 Mayıs 2021, Pazartesi 00:29 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 23 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 23 Mayıs tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler(mavi) takımı oldu. Kırmızı takım aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı mavi takımından Poyraz olmuştu.

Bu akşamın eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu. 

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