Sevilen program Survivor 2022'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam ikinci eleme adayı belli olmuştu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk hafta duyurduğu yeni sistemle yarışmacıların Sürgün Adası'na gönderileceği açıklanmıştı.

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Mert olurken ikinci isim ise Berna olmuştu. Sürgün Adası'na gidecek üçüncü isim de belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?.

Survivor'da dün akşam ikinci eleme adayı belirlendi. 24 Ocak 2022 tarihli Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu. Peki ama bu akşam eleme potasına giden üçüncü isim kim oldu?

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de Sürgün Adası'na giden ilk yarışmacı Mert olmuştu. İkinci isim ise Berna olmuştu.

Survivor'da üçüncü eleme adayı Ayşıl olurken dördüncü eleme adayı Sercan olarak belirlendi.