Survivor yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Yarışmada bu akşam üçüncü kez dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler parkurda zorlu bir mücadele verdi. Nefes kesen mücadelenin sonunda Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da sürgün adasına giden üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, 31 Ocak 2022 Survivor eleme adayı ve sürgün adasına giden isim...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. 31 Ocak 2022 akşamı yapılan oyunda ünlüler takımı açık ara farkla kazanarak üçüncü dokunulmazlığı aldı.

Gönüllüler takımında performansa dayalı sıralamada erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda dokunulmaz oldu. Ünlülerden performans birincisi Batuhan oldu.

SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da pazartesi akşamı iki eleme adayı daha çıkarıldı ve aralarından bir isim adaya veda edecek. İki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı Barış ve Birsen'i sürgün adasına göndermişti. Üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim oldu. Performans birincisi Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert oldu.



