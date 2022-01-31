Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 31 Ocak 2022 Survivor sürgün adasına giden isim belli oldu

Survivor eleme adayı kim oldu? 31 Ocak 2022 Survivor sürgün adasına giden isim belli oldu

Magazin

Survivor eleme adayı kim oldu? 31 Ocak 2022 Survivor sürgün adasına giden isim belli oldu

Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada bu akşam üçüncü dokunulmazlık mücadelesi oynandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da sürgün adasına giden üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, 31 Ocak 2022 Survivor eleme adayı ve sürgün adasına giden isim...

31 Ocak 2022, Pazartesi 23:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Yarışmada bu akşam üçüncü kez dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler parkurda zorlu bir mücadele verdi. Nefes kesen mücadelenin sonunda Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da sürgün adasına giden üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, 31 Ocak 2022 Survivor eleme adayı ve sürgün adasına giden isim...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. 31 Ocak 2022 akşamı yapılan oyunda ünlüler takımı açık ara farkla kazanarak üçüncü dokunulmazlığı aldı. 

Gönüllüler takımında performansa dayalı sıralamada erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda dokunulmaz oldu. Ünlülerden performans birincisi Batuhan oldu.

SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ? 

Survivor'da pazartesi akşamı iki eleme adayı daha çıkarıldı ve aralarından bir isim adaya veda edecek. İki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı Barış ve Birsen'i sürgün adasına göndermişti. Üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim oldu. Performans birincisi Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert oldu.

İlgili Haberler
Survivor'da Mert'ten Sude açıklaması! Adaya bomba gibi düştü..Survivor’da sürgün adasına giden isim belli oldu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
31 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Gurur duydum
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ruha dokunan sihirli parmaklar
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Romantizm bir ruhtur, parayla satın alınmaz
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mutluluk veriyor
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı! Şimdi ise annesi konuştu