Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığı nefesleri kesti. Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı Bora oldu. Bora, Survivor'da ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim oldu.

Survivor'da 5 Şubat akşamı ilk eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim ünlülerden Furkan olmuştu.

SURVİVOR BORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı.

İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor.



