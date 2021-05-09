Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

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Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021, pazar akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki 9 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...

09 Mayıs 2021, Pazar 23:06 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 9 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 9 Mayıs tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler(kırmızı) takımı oldu. Gönüllüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da Batuhan ve Poyraz arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Survivor'da ilk eleme adayı kırmızı takımdan Batuhan olmuştu. İkinci eleme adayı da mavi takımdan Poyraz oldu. Oyun alanında da gerginlik yaşayan ikili bu kez kozlarını eleme potasında paylaşacak.

Poyraz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bu karara takım olarak vardık. Karşı taraf bir stratejide bulundu. Bu haftayı güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, 'Survivor'daki en ilginç konsey' dedi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Batuhan olmuştu.

Bu akşamın eleme adayı ise gönüllülerden Poyraz oldu. Mavi takım, oylamada strateji uygulayarak, halk oylamasında haftalardır çok yüksek SMS alan Poyraz'ı yazdı. 

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. 

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