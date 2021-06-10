Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

İşte, merak edilen detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finale yükselen ilk isim mavi takımdan Ayşe olurken ikinci isim kırmızı takımdan Berkay oldu.

Finalde ise kırmızı takımdan iki yarışmacı, Berkay ve Batuhan yarıştı. Batuhan'ı finalde 5-1 yenen Berkay sembolün, aynı zamanda dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazanmıştı. Dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söyledi. Mavi takımdan birisini söylenmesi beklenen Berkay'ın bu sürpriz kararı konseyde büyük şaşkınlığa neden oldu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Üç senedir de okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.



