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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı

Survivor 2021, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

14 Haziran 2021, Pazartesi 23:33 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı. Peki, Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı? 14 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

İşte, merak edilen o detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finale yükselen ilk isim mavi takımdan Ayşe olurken ikinci isim kırmızı takımdan İsmail oldu.

Finalde ise kırmızı takımdan İsmail Balaban, Ayşe'yi 5-1 yenerek haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan İsmail, elenmesi yönünde mavi takımdan Dora'nın ismini söyledi.

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli’de doğdu. 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı. Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış. Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış. 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol almış.

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