Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük finale sayılı kala yarışmacılar, bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kim kazandı? 16 Haziran Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen o detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda finale yükselen ilk yarışmacı mavi takımdan Ayşe oldu. Ayşe, kırmızı takımdan Aleyna'yı 5-0 yenerek adını finale yazdıran ilk isim oldu.

Berkay- İsmail düellosunda kazanan ise Berkay oldu. Finalde Ayşe ve Berkay mücadele edecek.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmada şu an dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Bu akşamın eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan İsmail, elenmesi yönünde mavi takımdan Dora'nın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz ise kırmızı takımdan Aleyna'nın adını söylemişti.



