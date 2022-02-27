Survivor yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler takımı olmuştu.

Ünlüler ve gönüllüler, bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden takım ada konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı.

Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgün adasına kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da merak edilen soruların yanıtları..

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Nefes kesen oyunu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Ünlüler konseyde bir ismi yazmak zorunda.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşamın eleme adayı Aşkım oldu. Aşkım, ünlüler takımının ilk eleme adayı oldu.

Survivor'da sürgün adasında giden ilk isim gönüllülerden Evrim olmuştu.



