Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 14 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Haftanın ilk eleme adayı Evrim'in ardından ikinci aday Atakan oldu. Peki, Survivor 14 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

14 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takımın ödülü ne alacak? Survivor 14 Şubat dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sürgün adasına giden isim kim oldu?

SURVIVOR İKİNCİ ELEME ADAYI ATAKAN OLDU

Survivor All Star'da 5. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve yine gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitti. Yapılan kapalı oylamada Hikmet ve Atakan aynı oyu alınca açık oylama yapıldı. İşte yapılan açık oylamada en çok oyu alarak eleme adayı olan ve sürgün adasına giden isim Atakan Işıktutan oldu.

İLK ELEME ADAYI EVRİM OLMUŞTU

Survivor'da Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Ada konseyinde Gönüllüler takımından en fazla yazılan isim Evrim oldu.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor oyununun ilk etabını kadınlar oynadı. Survivor dokunulmazlık oyununun ilk etabını Ünlüler takımı 8-2 alarak 1-0 öne geçtiler. Dokunulmazlık oyunun ikinci etabı ise erkekler arasında oynandı .

Gönüllüler takımı 8-1 ikinci etabı alan taraf oldu. En iyiler yarışında ise dokunulmazlık oyunu kazana takım Gönüller takımı oldu.

SURVIVOR 14 ŞUBAT ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ilk eleme adayı olarak Evrim'i çıkardılar. İkinci dokunulmazlık oyununu yine Gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayı olarak Atakan'ı çıkardılar.

Bu akşam yapılan oylama sonucunda sürgüne giden 3. eleme adayı ;

AŞKIM BURÇE TUNAY

Performans birincisi Berkan'ın söylediği sürgüne giden 4. eleme adayı ;

EZGİ HOCAOĞLU

Bu haftanın eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.