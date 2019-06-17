Survivor'ın 96. bölümü dün akşam yayınlandı. Son bölümde yarışmacılara moral depolayan iletişim oyunu ve geleceklerini belirleyen dokunulmalık oyunu vardı. Hırsın had safhaya çıktığı oyunları kimin kazandığı ise merak edilirken eleme adaylarının isimleri araştırılıyor.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Türk yarışmacılar kendi aralarında kadın ve erkek olarak iki ayrı grup oluşturdu. Kazanan isimlerin sevdikleriyle görüntülü konuşacağı iletişim oyununu dengeye dayalıydı. Oyunu erkelerde Okay, kadınlarda ise Seda aldı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

İletişim oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununa çıktılar. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan Siyah takım galip ayrışmıştı. Gözler ikinci raunda idi. Yarışmacılar yine zorlu parkurda hünerlerini sergileyerek sayıyı almaya çalıştı. Oyun sonunda gülen taraf 10'a 7'lik skorla Siyah takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Oyunları Siyah takımın kazanmasıyla birlikte Beyaz takım eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Dün akşam ilginç bir gelişme yaşandı ve Yunanistan oylamasında Afroditi, Nikos ve Kyriakos eleme adayı seçildi.