Survivor'da 1 ay geride kalmak üzere... Türkiye ve Yunanistan takımlarının her mücadelesi ilgiyle izleniyor. Dün de seyirciler nefes kesen bir mücadeleye şahitlik ettiler. Oyunlara bir takım damga vurdu. Kaybeden takım ise 3 eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı almıştı. Dünkü dokunulmazlık oyunu ise kora kor bir mücadele ile geçti. İlk puanı Türk takımı alırken daha sonra Yunanistan takımı atağa kalktı. Türk takımı toparlayarak öne geçmesini bildi fakat bu yükseliş de kısa sürdü. Oyun daha sonra 9-9'a gelirken son sayıyı Yunanistan takımı aldı. Böylellikle durum eşitlendi ve final oyununa geçildi.

Final oyununda da her iki takım da muhteşem bir performans sergiledi. Durum 2-2'ye gelirken son sayıyı yine Yunanistan takımı aldı ve Türkiye takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldılar.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunlarından hüsranla ayrılan Türkiye takımı bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Bu oyunu kazanan erkeklerde Yusuf olurken kadınlarda ise Melisa'ydı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün geceki yapılan konseyde en çok ismi yazılan isim Ecem oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Melisa, Okay'ın ismini verirken Yusuf ise Hakan'ın adını söyledi. Böylelikle Ecem, Okay ve Hakan üçlüsünden biri bu gece yarışmaya veda edecek.