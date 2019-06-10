Survivor eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 91. bölümü dün akşam yayınlandı. Son bölümde merakla beklenen oyun haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuydu. Kaybeden takımda iki kişi eleme adayı olarak belirlendi. Öncesinde ise iletişim oyunu gerçekleşti.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar bir düzeneğin üzerinde küpleri dengede tutamaya çalıştılar. İlk elenenler erkeklerde Okay ve Emre oldu. Kazanan ise Bora'ydı. Kadınlarda ise Seda birinciliği elde etti.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İletişim oyunu sonrası Siyah ve Beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıktılar. İlk oyunu Beyaz takım kazanmıştı ikinci oyunda da beyaz takımın üstünlüğü vardı ve mücadele 10'a 8 bitti.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununu Beyaz takım kazanınca Siyah takımda Spyros ve Dimitra eleme adayı oldular.