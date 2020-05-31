Survivor eleme adayları kimler? Survivor 94. bölüm izle
Survivor 2020, bu akşam 93. bölümüyle ekranlara geldi. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
31 Mayıs 2020, Pazar 22:47 Son Güncelleme:
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Bu sene ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları.
Survivor'da eleme adayı kimler oldu?
Gönüllüler üst üste 4. kez dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor'da oynanan 4 dokunulmaz oyununu da kaybeden ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu.