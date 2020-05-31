Survivor eleme adayları kimler? Survivor 94. bölüm izle

Bu sene ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Gönüllüler üst üste 4. kez dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor'da oynanan 4 dokunulmaz oyununu da kaybeden ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu.

Survivor 94. bölüm fragmanı







