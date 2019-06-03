Survivor'da 85. bölüm geride kaldı. DÜnkü son bölümde yarışmacılar ilk olarak sevdikleriyle telefonda görüşmek amacıyla iletişim oyununa çıktılar. Bu oyun sonrası Siyah ve Beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktılar. Dokunulmazlık oyunundan mağlubiyetle ayrılan takım gece konseyde iki ismi eleme adayı olarak belirledi.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

85. bölümde ilk oyun iletişim içindi. Erkek ve kadın yarışmacılar iki ayrı gruba yarıldı. Yarışmacılar, ellerindeki aparatla topu dengede tutmaya çalıştılar. Oyunda ilk elenen Bora olurken finalde Yusuf ile Emre mücadele verdi. Oyun galibi erkeklerde Emre olurken kadınlarda kazanan isim Seda'ydı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunundan siyah takım galip gelmişti. İkinci dokunulmazlık oyununda Beyaz takımın kaybetme lüksü yoktu ama oyun 10'a 7 yine Siyah takımın üstünlüğü ile sona erdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dünkü konseyden Yunan yarışmacılar Okay'ın ismini Türk yarışmacılar ise Büşra'nın ismini verdiler. Böylelikle bir aksilik olmaması durumunda eleme gecesi Okay veya Büşra Survivor hayatına veda edecek.