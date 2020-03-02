Survivor 2020'nin iki iddialı ismi Erman ve Fatma son konseyde yarışmadan diskalifiye edildiler. Acun Ilıcalı ada konseyinde yer almayan iki ismin akıbeti hakkında diğer yarışmacılara gerekli bilgilendirmeyi yaparken, Fatma ve Erman’ın neden diskalifiye edildiklerini duyurdu. İşte iki ismin diskalifiye nedenleri…

Survivor Erman Altınkardeş neden diskalifiye edildi?

Programa sonradan dahil edilen isimler arasında olan Erman, katıldığı günden bu yana hem yaptığı açıklamalarla hem de sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti. Durumun genel değerlendirmesini yapan Survivor 2020 ekibi Erman’ın programa devam etmemesi kararını aldı.

Acun Ilıcalı’nın aldıkları kararla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

Önce Erman’la başlamak istiyorum, Erman’ın Survivor’a adapte olamadığını ve şu anda da devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Bu yüzden bundan sonra Erman Survivor’a devam etmeyecek.





Survivor Fatma Günaydın neden diskalifiye oldu?





Acun Ilıcalı’nın Fatma ile ilgili yaptığı bilgilendirme ise şöyle:

Fatma’nın durumuna gelince, doktorumuz Metin Kuş tarafından yapılan değerlendirmede yapılan bütün incelemeler sonrasında ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarı boyutta olduğunu gördük. Bugün yapılan son toplantının ardından da Fatma’nın Survivor’a devam edemeyeceğini açıklamak durumundayız.



