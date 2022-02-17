Magazin Survivor Ezgi kimdir? Survivor'dan elenen Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor Ezgi kimdir? Survivor'dan elenen Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli?

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Survivor Ezgi kimdir? Survivor'dan elenen Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli?

Daha önce Survivor'a katılan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Ezgi Hocaoğlu, All Star kadrosuna yedeklerden girmişti. 16 Şubat Çarşamba akşamı oylama sonucunda en az oyu alarak adaya veda eden Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler...

17 Şubat 2022, Perşembe 00:25 Son Güncelleme:
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16 Şubat Çarşamba akşamı yapılan oylama sonucunda SMS sıralasına göre en az oyu alarak adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu. Elemenin ardından Survivor Ezgi kimdir sorusu, Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi kaç yaşında ve nereli?

2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni bitiren Ezgi Hocaoğlu, küçük yaşlarda profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Şu sıralarda cimnastik ve pilates antrenörlüğü yapmayı sürdüren Survivor Ezgi, Medical Exercise Fitness Trainer belgesi de aldı.

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Survivor Ezgi, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

Halen Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam eden Ezgi Hocaoğlu, 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Survivor 2020'ye 14 Mart'ta katılan Ezgi, Ünlüler takımında yer almıştı.

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