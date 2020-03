Survivor Fatma: Ardahan tehlikeli bir karakter

Adaya indiğim anda meşalenin ateşi gibi yanıp tutuşuyordum. Fatma'yı, kendimi, her şeyi göstereyim istiyordum ama talihsiz bir sakatlık yaşadım. Metin abi bana "Artık oynayamayacaksın" dediğinde bunu kabullenmek istemedim. "Bu olamaz, ben devam edebilirim" dedim. Sonra tekneye bindim, gelirken, şu an konuşmakta zorlanıyorum, çok ama çok zordu. Yaşadıklarımı, o an hissettiklerimi hala atlatamıyorum. Hala izlerken ağlıyorum, orada olmak istiyorum. Yeniden o bench'te olmak, yarışmak istiyorum. Performansımı çok gösterememiş olabilirim ama yapabilirdim. İnancımı hiç kaybetmemiştim. En büyük pişmanlığım, ilk sakatlandığımda takım arkadaşlarımın baskısına yenilip parkura çıkmam. Yasin bana gelip "Ayağının sakat olduğunu, oynayamayacağını söyle, bu bize artı puan kazandırır" dedi. "Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin sen bana?" dedim. Meryem de, "Biz de o zaman öyle söyleyip oynamayalım" dedi. Benim üzerimden bir konu açılmış oldu. Ayağımın kopacağını bilsem de oynayacaktım, kendimi tanıyorum.

Bedenim burada ama ruhum hala orada. Orası bir yarışma değil, çok farklı bir dünya. Hala bu kadar hissetmem inanılmaz. Cemal Can'ın öyle olacağını da hissettim, çünkü aşırı iyi anlaşıyorduk. Ben Cemal'i kendi tarafıma çekmedim, insanların sahte yüzleri bizi rahatsız ettiği için arkadaş olduk. Hastanedeyken Cemal'den haber alamıyordum ama hissediyordum. "Cemal nasıl, iyi mi?" diye soruyordum. Adaya döndüğümde zaten anladım onu, hissettim.





Yasin'de bir tutuşma başlayacak

Yunus Emre oraya baskın bir karakter olarak girdi. Herkes, "Önce bir sessiz gireyim, sonra açılırım" diyor. Ama Yunus Emre direkt girdi, duruşunu çok beğendim. Şimdi Yasin ilk üçe giremediği için bir tutuşma başlayacak. Ardahan da Burak'a ve Cemal'e yakınlaşmaya başladı. Ardahan tehlikeli bir karakter, kestiremiyorsunuz. Ben Yasin'den korkmam, kim olduğu belli ama Ardahan öyle değil. Bir anda gidip renk değiştirebilir, kestiremiyorsunuz.





Cemal'i kıskanıyorlar

Dışarıdaki sosyal yaşantınız çok hareketliyse oraya indiğinizde çok zorlanıyorsunuz. Cemal ve ben birbirimizi yakalamıştık. Ada koşullarını eğlenceli bir hale getiriyorduk. Bir şekilde vaktimizi güzel değerlendiriyorduk. Cemal'in enerjisini yüksek tutacak bir şeye ihtiyacı var. Biz bir dosttuk, eminim dostluğumuz devam da edecek. İki kere en iyi erkek seçilmesine rağmen kimse onu tebrik etmedi. Takım Cemal'e bir çizgi çekti. Ben gittikten sonra yalnız kaldı, onu kimse desteklemiyor. En iyi erkek olmasına, kimseyle tartışmamasına rağmen bu böyle. Onu kıskanıyorlar. Ödüller artmaya başladıkça Cemal tutunmaya başlayacak. SMS'te birinci gelmesi ve iletişim ödülünü kazanmak ona çok iyi geldi. Artık çok iyi bir Cemal izleyeceğiz.

Bana yapılan haksızlıkları unutamam.

Biz daha uçaktayken Cemal Can'la yakınlaştık.

Survivor'a katılabilmek için en az 8-10 görüşmeye gittim.