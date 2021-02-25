Survivor Türkiye 2021'in 35. bölümde takımlar, ödül oyunu için mücadele edecek. 25 Şubat Perşembe günü ekrana gelecek olan yeni bölümde yemek ödüllü yarışması sırasında büyük bir kavga çıkıyor. Ünlüler takımından Doğan ve Gönüllüler takımında Dora önce laf dalaşına giriyor. Dora'nın "Sen neye seviniyorsun?" diye bağırdığı Doğan'ın "Senlik bir şey yok oğlum. Sen ne konuşuyorsun?" sözleri ile kavga çıkıyor. Dora da "Sen kime oğlum diyorsun?" diye bağırarak Doğan'ın üzerine yürüyor.

SURVİVOR'IN EN BÜYÜK KAVGALARINDAN BİRİ

Kavga esnasında diğer yarışmacılar da araya girince Survivor'da ortalık bir anda savaş alanına dönüyor. Bu büyük kavganın ardından yarışmacıların bir ceza alıp almayacağı merak ediliyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Gonca Kakar, Doğan Keser ve Çağman Ünlüler takımında mücadele ediyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor Gönüllüler takımında ise; Uğurtan Dora, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Aleyna Çalışkan, Berkay ve Öykü mücadele ediyor.

SURVİVOR 2021 35. BÖLÜM FRAGMANI