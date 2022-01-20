Survivor All Star macerası kısa süren Gizem Kerimoğlu televizyon izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasına girdi. Lisans eğitimini spor akademisinde alan Gizem Kerimoğlu, 2013 yılında spor hayatına son verdi ve kendine bambaşka bir kariyer planı çizdi. İşte, Survivor Gizem Kerimoğlu hakkında merak edilenler…

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih’te dünyaya gelen Gizem Kerimoğlu, Bulgaristan göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur ve bir erkek kardeşi vardır.

2005 yılında İstanbul Semiha Şakir Lisesi’nden mezun olan Gizem Kerimoğlu lisans eğitimi için 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’ne girdi. Üniversite eğitimi sırasında İngilizce eğitimi almak için bir yıllığına Londra’ya gitti.

2003 yılından bu yana birçok spor dalıyla profesyonel, yarı profesyonel ve amatör ilgilenen Gizem Kerimoğlu bir dönem futbol ve basketbol oynadı. Birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı’na çağrılan Gizem Kerimoğlu bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev yaptı ancak 2013 yılında profesyonel spor hayatına son verdi.

Aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başlayan Gizem Kerimoğlu, Barbaros Çidal ve Dialog’dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri aldı, oyunculuk ve tiyatro eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile attı.

2015 yılında Deniz Erdem’den Tiyatro oyunculuğu eğitimi alan Gizem Kerimoğlu 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi’nde kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

Survivor 2016’ya gönüllüler takımından dahil olan. Gizem Kerimoğlu, yarışmada yüzde 36 oranda gösterdiği performansla adada 108 gün kaldı.