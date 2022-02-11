Magazin Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hikmet Tuğsuz ne iş yapıyor?

Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hikmet Tuğsuz ne iş yapıyor?

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Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hikmet Tuğsuz ne iş yapıyor?

Survivor Hikmet, All Star kadrosunda gönüllüler takımında yer alırken, özellikle güce dayalı oyunlarda performansıyla göz dolduran yarışmacılar arasında yer alıyor. Ancak bu sefer Yunus Emre ile ettiği kavga ile gündeme geldi. Oldukça şiddetli geçen kavganın ardından Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hikmet Tuğsuz ne iş yapıyor? gibi sorular da merak konusu oldu…

11 Şubat 2022, Cuma 08:55 Son Güncelleme:
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Survivor Hikmet ile Yunus Emre kavgası Survivor All Star’a damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlamadığını belirttiği kavganın görüntüleri dijital platform EXXEN’de yayınlandı. Kavganın sonunda Hikmet Tuğsuz’un tişörtünün paramparça olduğu görüldü…

KAVGA TELEVİZYONDA YAYINLANMADI

Survivor All Star’da ünlüler ve gönüllüler takımı şampiyonluk için mücadeleye devam ederken, gönüllüler takımında Hikmet ve Yunus Emre’nin kavgası şaşkınlık yarattı.

Acun Ilıcalı’nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamayacağını belirttiği kavga dijital yayın platformu EXXEN’de izleyicinin karşısına çıktı.

Yayınlanan görüntülerde Yunus Emre’nin Hikmet’in üzerinde yürüdüğü görülürken, küfürler savurarak “Survivor’u yakarım.” demesi de kavganın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Hikmet’in tişörtü arbede esnasında parçalara ayrıldı ve set ekibi ile diğer yarışmacıların araya girmesiyle Hikmet ve Yunus Emre sakinleşebildi.

SURVIVOR HİKMET KİMDİR?

16 Kasım 1986 tarihinde Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya gelen Hikmet Tuğsuz, spor dolu bir geçmişe sahip.

Lisans eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlayan Hikmet Tuğsuz’un sporla tanışması ise ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu olmuş.

Hocalarının yönlendirmesiyle atletizme başlayan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yöneldi. Uzun yıllar boyunca dekatlon alanında rekorlar elde eden Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon oldu.

Dekatlonda birlikte futbol, voleybol, hentbol ve triatlon gibi birçok spor branşıyla da ilgilenen olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversiteden mezun olduktan sonra hem sporculuk hem de antrenörlük yapmaya devam etti.

Kırkpınar Başpehlivanları Okan Acar, Ali Gürbüz, Bayram Arslantaş Ertuğrul Dağdeviren, gibi sporcularla birlikte olan Tuğsuz, bu isimlere antrenörlük yaptı.

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