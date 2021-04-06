Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 6 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 8 skoruyla gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen mektupları okudu.

Ünlüler takımında SMS birincisi Batuhan oldu. Gözyaşlarını tutamayan Batuhan," Yemin ederim çok utanıyorum. Yemin ederim haksızlık bana yapılan şey. Sizin bana yaptığınız şey değil. Böyle bir şeyin cezası olmalı bunun bende patlaması o kadar ağrıma gidiyor ki çıldıracak gibiyim şu an. Oyunu atan bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Çok üzgünüm konuşamıyorum." dedi.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Batuhan'ın birinci olmasından sonra Batuhan'ın adaylığı düştü. Eleme; Sergen, Doğan, Çağrı ve İsmail arasında yaşandı.

Ünlülerin SMS sıralaması ise şöyle oldu: Batuhan, İsmail, Merve, Çağrı, Sergen, Doğan, İlayda, Melis.

Poyraz'ın sakatlığında son durum

Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından Poyraz'ın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, incelemelerin devam ettiğini ve Poyraz'ın sakatlığının şu an pozitif görünmediğini ifade etti.

Survivor'da kural ihlali şoku

Survivor'ın ekranlara gelen yeni bölümünde izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde büyük şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, yarışmada kural ihlali yapıldığını söyledi ve kural ihlali yapan yarışmacıları tek tek açıkladı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan'ın kural ihlali yaptığını söyledi.

Oyun kuralları dışında olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu konuyla ilgili kararımız şu Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan hepiniz üçer ödülden yararlanmayacaksınız" dedi.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021'de bu akşam elenen yarışmacı ünlüler takımından Doğan oldu.

Doğan: Herkese teşekkür ediyorum

SMS sıralamasında en az oyu alıp adaya veda eden isim Doğan oldu. Doğan elendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Buraya gülerek geldim her zaman söyledim gülerek gitmek isterim. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Herkese teşekkür ediyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum daha fazla.''

Çağrı gözyaşlarını tutamadı

Doğan'ın yakın arkadaşı Çağrı, arkadaşının adaya veda edeceğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnuspor altyapısında yetişen Doğan Keser, takımın tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, bırakmak zorunda kalmış.

Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle İstanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatırı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.



