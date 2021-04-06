Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor'da kim elendi? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim
Survivor 2021, bu akşam 64. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. 6 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...
06 Nisan 2021, Salı 23:07 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 6 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?
İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...
İletişim ödülünü kim kazandı?
Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 8 skoruyla gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen mektupları okudu.
Survivor 13. hafta SMS sıralaması
Ünlüler takımında SMS birincisi Batuhan oldu. Gözyaşlarını tutamayan Batuhan," Yemin ederim çok utanıyorum. Yemin ederim haksızlık bana yapılan şey. Sizin bana yaptığınız şey değil. Böyle bir şeyin cezası olmalı bunun bende patlaması o kadar ağrıma gidiyor ki çıldıracak gibiyim şu an. Oyunu atan bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Çok üzgünüm konuşamıyorum." dedi.
Survivor'da eleme adayları kimler?
Batuhan'ın birinci olmasından sonra Batuhan'ın adaylığı düştü. Eleme; Sergen, Doğan, Çağrı ve İsmail arasında yaşandı.
Ünlülerin SMS sıralaması ise şöyle oldu: Batuhan, İsmail, Merve, Çağrı, Sergen, Doğan, İlayda, Melis.
Poyraz'ın sakatlığında son durum
Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından Poyraz'ın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, incelemelerin devam ettiğini ve Poyraz'ın sakatlığının şu an pozitif görünmediğini ifade etti.
Survivor'da kural ihlali şoku
Survivor'ın ekranlara gelen yeni bölümünde izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde büyük şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, yarışmada kural ihlali yapıldığını söyledi ve kural ihlali yapan yarışmacıları tek tek açıkladı.
Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan'ın kural ihlali yaptığını söyledi.
Oyun kuralları dışında olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu konuyla ilgili kararımız şu Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan hepiniz üçer ödülden yararlanmayacaksınız" dedi.
Survivor'da kim elendi?
Survivor 2021'de bu akşam elenen yarışmacı ünlüler takımından Doğan oldu.
Doğan: Herkese teşekkür ediyorum
SMS sıralamasında en az oyu alıp adaya veda eden isim Doğan oldu. Doğan elendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Buraya gülerek geldim her zaman söyledim gülerek gitmek isterim. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Herkese teşekkür ediyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum daha fazla.''
Çağrı gözyaşlarını tutamadı
Doğan'ın yakın arkadaşı Çağrı, arkadaşının adaya veda edeceğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı.
Survivor Doğan kimdir?
Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnuspor altyapısında yetişen Doğan Keser, takımın tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, bırakmak zorunda kalmış.
Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle İstanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatırı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.