Survivor'da ünlülerin kaybetmesiyle eleme adayı bugün kırmızı takımdan çıktı. İlk eleme adayı, arkadaşları tarafından en fazla ismi yazılan Sergen oldu. Konseyin en dikkat çeken konularından biri ise İsmail Balaban ve nişanlısı arasında yaşananlardı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisini telefonla aradığını söyledi.

Acun Ilıcalı, açıklama yapmadan önce İsmail'in ne düşündüğünü öğrenmek istedi. İsmail, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'ÇOK MERAK EDİYORUM'

''Annemle konuştum ve benim için kırıcı, yıkıcı konuşmalar geçti, baya yıprandım. İster istemez kafana takıyorsun. Elimden geldiğince yansıtmamaya çalıştım. Ne oldu bitti çok merak ediyorum, sağlığı ne çok merak ediyorum.''

İSMAİL'İN NİŞANLISI GAMZE'DEN TELEFON

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisi aradığını açıkladı.

Ilıcalı, "Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde Gamze beni aradı. Biliyorsun daha önce görüştürebiliriz dedim, sen istemedin fakat Gamze için şu anda şöyle bir sorun oluştu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinde bir baskı yarattı.

Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim. Bahsettiğimiz kan davası gibi bir durum olmadığına göre böyle bir konuda ağabeyin olarak sana tavsiyem de o kızın da mutlaka konuşabiliyor olması lazım.

Sen şimdi haber alamıyorum diye acı çekerken o tarafta da konuşamamakla ilgili dünyanın en büyük imtihanlarından birini geçiren bir kız var. Bu kızcağız da yüzlerce kişi aramasına rağmen bu konuyla ilgili konuşmadığı için benden yardım istedi. Zor durumdayım Acun ağabey dedi ve bir görüşme yaptık." dedi.

İSMAİL KARARINI VERDİ

İsmail ise "Annemin bu şekilde tepki vermesi normal değil. Çok zorda kalmış olmasaydı böyle tepki vermezdi. Annemin tepkisinden sonra zaten ben böyle düşündüm. Öncelikle benim düşüncem annemle iletişim kurmam lazım." dedi.

Daha sonra Acun Ilıcalı, İsmail'in kardeşinin kendisini aradığını belirterek, "Kardeşin de bizi aradı bu arada. Kardeşine de sordum, Gamze ile konuşmasında senin açından bir sakınca var mı? Kardeşin de iletişim kurman gerektiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı. İsmail ise biraz düşünmek için izin istedi.

İsmail kararını verdikten sonra, 'Ben Gamze ile konuşmak istiyorum onu da dinlemek istiyorum.' dedi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, doğru karar verdiğine inanıyorum dedi.



