Magazin Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban olayın iç yüzünü anlattı

Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban olayın iç yüzünü anlattı

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Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban olayın iç yüzünü anlattı

Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde hiç beklenmedik olaylar yaşandı. Gönüllüler ile kıyasıya bir mücadele sürdüren ünlüler, yarışma sonucu iletişim ödülünü kazandı. Ödülünü annesi ile değerlendiren İsmail Balaban, annesiyle telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Olayla ilgili İsmail'in ikizi Turan Balaban'dan olayla ilgili açıklama geldi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı aileleriyle telefonda görüşme şansı yakaladı. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban'ın annesiyle yaptığı görüşme geceye damgasını vurdu.

İsmail'in ikizi Turan Balaban, kısa sürede gündem olan olayın iç yüzünü anlattı.

Survivor'da yarışmacılar ada konseyi öncesi iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı oldu. Kazanan takım daha sonra ödül alanına geldi ve İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. Annesiyle konuşan İsmail, dışarı çıkmak için izin istedi.

İletişim ödülünün oyunu anneyle konuşmaktı. Ödül alanına gelen yarışmacılar tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail'e gelince hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük şok yaşadı.

İsmail'in annesinin açıklaması herkesi şoka uğratırken İsmail olayın ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." dedi.

"Beni burada öldürdüler" 

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.

Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et.

Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve annesinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

"Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum."

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