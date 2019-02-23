Geçtiğimiz hafta hem Türk takımı hem de Yunan takımı oldukça zor bir hafta oldu. Takımlardaki gruplaşmalar artık iyice belirginleşirken özellikle Türk takımında oyunlardaki oyuncu seçimlerinde büyük tartışmalar yaşanıyor. Takıma yeni katılan Kaan'ın ada yaşantısına pek destek olmaması da diğer grup tarafından tepki gördü. Survivor takipçileri bu tepkiler üzerine internette sıklıkla Survivor Kaan kimdir? sorusunu aratıyor. İşte detaylar…

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Azim Kaan Güvenilir'i ilk olarak, "Evleneceksen Gel" yarışmasında tanıdık. 1990 doğumlu olan Kaan Güvenilir, 2017 yılında yarışma sonrası Solmaz Çiros nişanlandı. Daha sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide nişanlısı Solmaz ile birlikte başrolde yer aldı.

Azim Kaan Güvenilir Survivor için kendini şöyle anlatmıştı: Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum."

"AÇ KALMAKLA İLGİLİ KENDİME GÜVENEMİYORUM"

"Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. "