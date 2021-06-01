Magazin Survivor kim elendi? 1 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi? 1 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu?

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Survivor kim elendi? 1 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 1 Haziran 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...

01 Haziran 2021, Salı 23:23 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 1 Haziran 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar iletişim oyunu için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. İletişim ödül oyununu kırmızı takım (ünlüler) kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları seçtikleri 5 yakını ile görüntülü görüşme imkanı buldu.

1 HAZİRAN 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Mavi takımda haftanın halk oylamasının SMS birincisi Steven oldu. Bu sonucun ardından Poyraz, mavi takımda ikinci eleme adayı oldu.

Kırmızı takımın halk oylaması birincisi ise Berkay oldu. Berkay elenmesi yönünde Batuhan'ın ismini söyledi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı mavi takımından Dora olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olmuştu. Bu akşam söylenen isimlerin ardından eleme adayları Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz olmuş oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen yarışmacı, kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu.

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

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