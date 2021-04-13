Magazin Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim

Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim

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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim

Survivor 2021, bu akşam 69. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etmek durumunda kaldı. 13 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...

13 Nisan 2021, Salı 23:31 Son Güncelleme:
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Survivor'da salı akşamı yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 13 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? Ödülü kim kazandı? 

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İletişim ödülünü kim kazandı?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 9 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı, ailelerinden gelen sesli mesajları okudu.

13 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması

Gönüllüler takımında, haftanın halk oylamasında SMS birincisi Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Haftanın birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu, elenmesi yönünde Dora'nın adını söyledi. Böylelikle yarışmada üçüncü aday Dora oldu.

Survivor'da eleme adayları kimler?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları gönüllülerden Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Bu akşamın eleme adayı ise Dora oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşam elenen isim Hanzade oldu.

Hanzade Ofluoğlu kimdir?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu. Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu. 

Survivor başta olmak üzere birçok programda sunuculuk yapan Survivor Hanzade Ofluoğlu üniversite aşkı Saygun Ofluoğlu ile evlendi. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında da görev aldı.

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