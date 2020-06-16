Survivor'da yine bir eleme heyecanı daha yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da eleme adayları kim?

Survivor'da bu hafta eleme adayları dokunulmazlık oyunlarını kaybeden mavi takımdan çıkmıştı. Mavi takımda eleme çeyrek finale kalma hakkı elde eden Elif haricinde dört isim eleme potasında yer aldı. Sercan, Yasin, Ardahan ve Evrim bu hafta eleme adayı olan isimler oldu.

En çok oyu kim aldı?

Mavi takımda en çok oyu alan isim Yasin oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Survivor 2020'de bu akşam yarışmaya veda eden isim Ardahan oldu.

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.

Survivor 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 110. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.







