Magazin Survivor kim elendi? 16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim

Survivor kim elendi? 16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim

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Survivor kim elendi? 16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim

Survivor 2021, bu akşam 49. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. Peki 16 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar...

16 Mart 2021, Salı 23:58 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 16 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? 

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

16 Mart 2021 tarihli Survivor'da iletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı kazandı. Ünlüler, ödül olarak ailelerinden gelen mesajları okudu. Duygusal anların yaşandığı bölümde yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması

Gönüllülerde SMS birincisi Ayşe oldu. Ayşe, elenmesi yönünde Yunus Emre'nin adını söyledi. Böylelikle yarışmada üçüncü eleme adayı Yunus Emre oldu.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. İkinci eleme adayı ise Hanzade olmuştu. Bu akşamki konseyde de eleme adayı Yunus Emre oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021'de bu akşam adaya veda eden yarışmacı Yunus Emre oldu.

Survivor Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yapıyor. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girdi.

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