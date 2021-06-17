Magazin Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Magazin

Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte, Survivor'da elenen isim..

17 Haziran 2021, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bir isim, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da eleme adayları mavi takımdan Dora, kırmızı takımdan ise Aleyna ve İsmail oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen yarışmacı Dora oldu.

Yarışmaya veda eden Dora, ''Fantastik bir serüven yaşadım. Güzen anılar biriktirdim. Atışmalarımız oldu ama hep bunlar kazanma hırsım olduğu için olan şeylerdi. Muhteşem insanlar tanıdım. Tüylerim diken diken oluyor böyle bir yarışmada böyle bir destek gördüğüm için. Benim için muhteşem bir macaraydı. Her şey için herkese çok teşekkürler.'' dedi.

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli’de doğdu. 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı. Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış. Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış. 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol almış.

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