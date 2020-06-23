Survivor'da yine bir eleme heyecanı daha yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kalacak. Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da eleme adayları kim?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Evrim, Nisa ve Sercan oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Survivor 2020, bu akşam 116. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Konsey şu an devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Survivor 117. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde olacak.